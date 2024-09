Sansepolcro, giornata di prevenzione senologica

Arezzo, 18 settembre 2024 – Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l'Istituto Andrea Cesalpino, invita tutte le donne residenti a Sansepolcro a partecipare a una giornata dedicata alla prevenzione senologica.

L'iniziativa si terrà domenica 29 settembre presso la clinica mobile Alliance Medical Diagnostic posizionata in Piazza Torre di Berta, e sarà possibile effettuare gratuitamente ecografie e mammografie.

L'invito a sottoporsi ad una visita di controllo è rivolto alle donne che soddisfano i seguenti requisiti: Età compresa tra i 35 e i 49 anni Non incluse in protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) Non abbiano effettuato una mammografia nell’ultimo anno Prenotazione obbligatoria allo 0575 67 80 83.

I posti sono limitati e sarà possibile accedere solo previa prenotazione. Il Direttore Sanitario dell’Istituto Andrea Cesalpino, Dott. Enrico Signorini, ricorda l'importanza della prevenzione senologica per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, una condizione che colpisce molte donne e per cui la tempestività può fare la differenza.

L'Amministrazione Comunale è lieta di sostenere questa giornata di prevenzione e sensibilizzazione, promuovendo la salute delle proprie concittadine. La prevenzione è uno strumento fondamentale per garantire un futuro in salute, ed è nostro compito favorire iniziative di questo tipo.