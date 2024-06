San Giovanni. Nuova ciclopista in via Bolzano

Arezzo, 26 giugno 2024 – Inizieranno il prossimo lunedì 8 luglio a San Giovanni gli interventi per collegare , in sicurezza, la ciclopista dell'Arno alla ciclopista del Chianti in via Bolzano per garantire una migliore viabilità della zona. L'intervento di completamento della ciclabile del Chianti, finanziato dalla Regione Toscana, prevede un investimento di 240mila euro e permetterà di collegare il percorso con la ciclopista dell'Arno. Gli appassionati delle due ruote potranno quindi spostarsi in sicurezza e raggiungere, senza scendere dal proprio mezzo, i confini comunali, le aree sportive, scolastiche, il centro storico, la stazione ei principali luoghi di attrazione e interesse.

“ Un ulteriore tassello nel sistema integrato della mobilità green e sostenibile – ha dichiarato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – sulla quale abbiamo investito tanto nei cinque anni passati e sulla quale continueremo a investire in quelli a venire. Questo intervento consentirà inoltre di migliorare la viabilità in un nodo particolarmente cruciale per San Giovanni Valdarno: la bretella di collegamento fra Sant'Andrea e piazza Casprini vedrà la nascita di una seconda corsia e un miglioramento della viabilità di via Bolzano”. Nella realizzazione dell'opera, sarà modificata e perfezionata la viabilità in prossimità dell'incrocio di via Pareto, nella rotatoria di fronte alle ruote di Staccioli, così da consentire l'uscita di via Bolzano verso la rotatoria e rendere l'intera strada a senso unico. Inoltre sarà previsto l'ampliamento della bretella di collegamento fra piazza Casprini e via dell'Energia con una seconda corsia. I nuovi lavori - secondo le previsioni - consentiranno quindi di snellire il traffico della zona anche in vista della realizzazione della nuova Casa di Comunità.