Saldi, secondo weekend con la stagione delle svendite invernali

La maratona dei saldi invernali proseguirà per due mesi di svendite, fino al prossimo 5 marzo. In cima alla lista dei desideri ci sono maglioni e capi pesanti, tutti articoli che fino ad ora erano rimasti invenduti per le temperature miti di questo inizio inverno.

L’arrivo del freddo adesso dovrebbe soffiare sulle vele delle vendite delle prossime settimane.

Non solo abbigliamento e calzature, a partecipare alla grande stagione delle svendite invernali non sono solo i negozi dela moda, ma anche profumerie e negozi di casalinghi.

Chi ha aspettato finora per poter fare acquisti a prezzi vantaggiosi, si lascerà coinvolgere dalle mille offerte del momento.

Secondo le previsioni della vigilia della Confcommercio, sarebbero almeno 190mila gli aretini pronti a comprare abiti e calzature a prezzi ribassati, per un importo medio di 142 euro a persona e un giro di affari complessivo che muoverà circa 27 milioni di euro in città, e che avrà il merito di ripianare in alcuni casi i bilanci di stagione dei commercianti.