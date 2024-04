Sacerdoti in campo. Prima amichevole per la squadra di calcio dei parroci aretini

Il giorno dell’esordio è arrivato. In un caldo pomeriggio di metà aprile la rappresentativa di calcio a 5 dei parroci aretini è scesa in campo per la sua partita d’esordio, nel quadrangolare contro Polizia di Stato, la squadra formata dai consiglieri comunali e quella dei giornalisti aretini. "È un’esperienza davvero bella che mi piace soprattutto per la sua finalità che è quella sociale, l’aspetto sportivo passa in secondo piano, lo sport qui diventa un’occasione per stare insieme" spiega Mario Palazzi, oggi allenatore della Clericus Arretium, e in passato calciatore di Arezzo, Livorno e Mantova oltre ad essere stato secondo di Cosmi in serie A alla guida poi di formazioni come Foligno, Sangiovannese e Baldaccio Bruni.

In campo, con le divise che portano lo skyline della città e la blasonatura del vescovo Migliavacca, ecco il parroco di Poppi, don Adalberto, ma anche don Andrzej Zalewski rettore del seminario, oltre al parroco di Tegoleto don Chinoso, quello di Badia Agnano don Leslly e don Stanislas di Castiglion Fiorentino. Ecco poi don Yvon di Agazzi, Fra Marco del Santuario delle Vertighe, quindi don Michal di San Leo, don Isaac di Pratantico, il seminarista Reginald e don Salvatore Scardicchio. E proprio don Salvatore è stato tra i primi a raggiungere l’impianto sportivo dell’oratorio don Bosco di San Leo, sede del quadrangolare, lui che oltre a essere il parroco di Ponticino, Pieve a Maiano, Laterina e Casanuova è anche il presidente della squadra di calcio del Kerigma che dal 2018 prende parte al campionato di Terza categoria.

"Un’esperienza che mi porto nel cuore - sottolinea don Salvatore - sono stati i ragazzi a venire da me chiedendomi, insieme ad altre persone della parrocchia, di prendere parte a questo percorso e oggi vedere alcuni calciatori venire agli allenamenti pur facendo diversi chilometri è qualcosa di unico. Così come la Clericus Arretium scendiamo in campo per il piacere di stare insieme". Un’esperienza nata solo da poche settimane, con l’obiettivo di proseguire stabilmente andando magari a prendere parte a iniziative benefiche e quant’altro. Intanto però il calendario è davvero ricco di appuntamenti. Basta chiedere al presidente del Centro Sportivo Italiano di Arezzo, Lorenzo Bernardini, ideatore della squadra insieme al vescovo Migliavacca. "Il prossimo 3 maggio affronteremop ad Arezzo la squadra della Gendarmeria Vaticana, il 9 invece saremo a Castiglion Fiorentino contro i sindaci - spiega Bernardini - e poi andremo avanti con un torneo contro le forze dell’ordine".

Matteo Marzotti