Rivaio fuori dal tunnel . Ecco il nuovo palasport dopo 5 anni di lavori

Era chiusa da cinque anni, dal 2019, quando era stata dichiarata inagibile ma ieri la palestra del Rivaio ha riaperto le sue porte con una targa dedicata a Padre Buresti. Adesso potrà tornare ad accogliere le attività della comunità castiglionese ma soprattutto i ragazzi dell’istituto Giovanni da Castiglione che altrimenti per le ore di motoria dovevano "migrare" verso il Palazzetto dello Sport Meoni. "Oggi è veramente una gioia, per me e per tutta la scuola, riaprire la palestra. Questo luogo è da sempre, infatti, utilizzato dai ragazzi ma anche delle associazioni del territorio - dice il preside dell’istituto superiore, Sauro Tavarnesi - Manca ancora qualcosina da fare, come l’installazione delle apparecchiature sportive, ma siamo contenti di aver realizzato tutto questo". I lavori avevano preso il via l’estate dello scorso anno e nel giro di 10 mesi il cantiere è stato terminato. L’investimento ammonta a 600mila euro ed è stato sostenuto dalla Provincia di Arezzo. L’inaugurazione della palestra è stata anche l’occasione per ricordare Padre Arturo Buresti, l’indimenticabile parroco della Misericordia promotore di tante iniziative umanitarie e fondatore dell’associazione "Solidarietà in Buone Mani, oltre che essere stato presidente per venti anni del Gruppo Storico e Sbandieratori di Castiglion Fiorentino. "Non l’ho conosciuto personalmente, sono parroco dal 2015" – spiega Padre Emanuele Di Mare, parroco del Santuario della Madonna del Rivaio – "ma so del grande impegno che Padre Arturo ha sempre dimostrato nei confronti della comunità ed in particolare dei giovani. "Padre Arturo ha inciso profondamente su questo paese per cui credo che la riconoscenza che gli viene espressa quest’oggi sia opportuna pertanto condividiamo la scelta di dedicare la palestra a Padre Arturo che per altro è stato il primo parroco del Rivaio nel 1964", conclude il parroco del Santuario della Madonna del Rivaio.

Dal punto di vista pratico la riapertura va a risolvere il problema degli spazi per l’attività fisica per le scuole visto che, da quando era rimasta chiusa perché dichiarata inagibile, aveva costretto gli studenti dell’istituto superiore castiglionese a salire in autobus per raggiungere il Palazzetto dello sport durante le ore di motoria. Uno spostamento che implica dei costi: ben 25mila euro all’anno ripartiti tra Provincia e Comune in termini logistici.