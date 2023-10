Rincorre e ferisce l’amico con un’accetta. Arrestato per tentato omicidio

Bibbiena (Arezzo), 8 ottobre 2023 – Ha ferito con un'accetta un amico perché, forse per l'abuso di alcol, si sarebbe ingelosito per la condotta tenuta dall'uomo con sua moglie. È accaduto intorno alle 22 di ieri, 7 ottobre, a Bibbiena (Arezzo), durante un barbecue. I carabinieri intervenuti hanno poi arrestato il presunto aggressore, un 39enne di origine romena, di professione muratore. Sette giorni la prognosi per l'amico ferito, colpito alle spalle mentre tentata di scappare. Riuscita a chiudersi in garage la moglie del 39enne, a sua volta inseguita dal marito.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava cenando con la moglie e alcuni amici nel cortile di casa dove era stata allestita una griglia per cuocere la carne. Ad un certo punto. forse per l'abuso di alcol, l'uomo si sarebbe mostrato geloso del comportamento dell'amico con sua moglie. Brandita l'accetta avrebbe inseguito sia la donna che l'amico. Quest'utimo, è stato poi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena. ll 39enne, bloccato dai carabinieri di Badia Prataglia e Chiusi della Verna in quel momento in servizio, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Sono in corso indagini per chiarire meglio l'episodio.