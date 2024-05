Riconoscimenti della biblioteca agli studenti

SANSEPOLCRO

L’esposizione dal titolo "La Metamorfosi: Kafka", dedicata allo scrittore visionario che ha raccontato le inquietudini e le angosce dell’uomo del Novecento, raccoglie il materiale proposto dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Sansepolcro che hanno partecipato al concorso grafico promosso dalla biblioteca comunale. Sono state 34 le proposte artistiche pervenute, sottoposte alla supervisione della commissione giudicatrice, che ha rilevato con piacere l’impegno e la dedizione tributata alla realizzazione delle opere. Il principio dell’originalità e dell’attenzione al testo de "La metamorfosi" è stato il criterio principe per la determinazione di una graduatoria finale. Da elogiare, quindi, anche la capacità che i giovani hanno avuto di immedesimarsi in un tema non certo semplice, ispirandosi a un autore non certo facile come approccio, quale è appunto Franz Kafka. Questi i nomi degli studenti premiati: al primo posto Giada Cecconi della classe II LA, per la tecnica dell’acquarello; la proposta grafica è stata votata all’unanimità come vincitrice dalla commissione giudicatrice. La giuria ha premiato l’originalità delle idee, la meticolosità adottata e la particolare attenzione riservata alla lettura e all’interpretazione del testo. Secondo premio a Caterina Orsi della classe II LB, per ciò che riguarda matite colorate. La giuria ha apprezzato soprattutto la singolarità e l’oniricità e la qualità del segno grafico nel rappresentare l’idea di metamorfosi. Terza classificata Ada Vannini della classe II LB, sempre per le matite colorate.