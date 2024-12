Ragazzi di Arnolfo. Adesso c’è una sede

Quella di domenica è stata una giornata importante per i Ragazzi di Arnolfo, il gruppo musicale sangiovannese composto esclusivamente da pensionati. Hanno infatti inaugurato la loro sede, all’interno della sala della musica. La cerimonia ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco Valentina Vadi, ma anche di alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e di diversi cittadini. San Giovanni è una città nella quale, per fortuna, è rimasta intatta la voglia di stare insieme e di divertirsi. Una città nella quale l’aspetto sociale e goliardico è ancora una ricchezza da mantenere e da coltivare. E i "Ragazzi di Arnolfo" ne sono una testimonianza. Parliamo di un gruppo di amici, tutti over 70, che ogni giorno si ritrova sotto al loggiato di Palazzo d’Arnolfo per socializzare. Scambi di battute, discussioni sul calcio e poi, alcuni anni fa, la genialata in stile "Amici Miei", la celebre pellicola di Mario Monicelli che ha raccontato lo spaccato di una Toscana da vivere. I "Ragazzi" hanno infatti iniziato a cantare, con sullo sfondo lo storico edificio di Arnolfo di Cambio. Una performance improvvisata che si è poi trasformata in una consuetudine. E’ nato così un gruppo musicale formato da venticinque componenti, che in questi anni si è esibito a più riprese non solo in piazza a San Giovanni, ma anche all’interno delle case di riposo. La loro prossima performance fa parte ormai della tradizione: il concerto di Natale" in piazza Cavour che sarà seguito, come sempre da una moltitudine di persone. Guidati dal "Maestro" Mauro Bighellini, il coro spazierà con un vasto repertorio musicale, non solo legato al periodo delle feste.