Porcinai già sotto scorta. Scatta il piano vigilantes. Controlli serrati di notte

di Gaia Papi

AREZZO

Terranno sotto controllo i Porcinai fino alla partenza dei lavori di riqualificazione previsa per giugno. Ieri sono entrati in azione i vigilantes privati di cui il sindaco Ghinelli aveva parlato in consiglio comunale. Insieme ad una maggiore illuminazione e ad una più corposa potatura degli alberi, rientra nei piani per cercare di dare una risposta alla sempre più pressante richiesta di sicurezza. Quindi, in attesa del maxi intervento di riqualificazione, già nei prossimi giorni l’area sarà recintata, hanno preso servizio gli operatori della vigilanza privata Globo, attivata per assicurare il presidio dell’area. Dalla domenica al giovedì saranno in servizio dalle 14 alle 2, mentre venerdì e sabato la vigilanza sarà assicurata fino alle 4. Così come aveva spiegato il sindaco, l’azione degli operatori privati sarà a supporto dell’attività svolta dalla Polizia Municipale e da tutte le forze dell’ordine, con compiti di osservazione e informazione per la prevenzione e repressione degli atti criminosi. L’azione spetterà, come sempre, alle forze dell’ordine. Ieri, il comitato per l’ordine e la sicurezza, ha definito i contorni delle azioni da mettere in campo "Si tratta di attività coordinate, i servizi ordinari saranno affiancati a quelli mirati, con in campo forze speciali, come il nucleo antidroga. Una presenza incisiva, costante soprattutto nell’ottica di rassicurare popolazione e negozianti" ha spiegato il prefetto Maddalena De Luca.

Nei giorni precedenti, quei negozianti, insieme alle associazioni di categoria, erano stati ricevuti proprio dal prefetto per raccontare cosa avviene in quella striscia di terra che divide la stazione dal centro. "La misura è colma" aveva detto una rappresentanza proprio in occasione dell’ultimo consiglio comunale. "Ora non ci resta che aspettare l’inizio dei lavori, intanto un presidio di questo tipo non può far altro che bene".

L’ultima rissa domenica pomeriggio. Il copione è sempre lo stesso, ormai da settimane. Urla, imprecazioni, botte e qualche sedia volata. Una ventina di persone si sono azzuffate davanti al bar Gallini, che fa angolo con via Guido Monaco. Una maxi rissa con i soliti noti gruppi come protagonisti. L’azzuffata dura qualche minuto, ma dopo un paio d’ore si replica. . Il weekend scorso un’altra scazzottata con le sedie e tavoli di un locale che sono volate nella notte. Giovanissimi i protagonisti. Pochi giorni prima, un uomo era stato invece ferito in pieno giorno con un’arma da taglio, e appena una settimana prima i Porcinai erano stati terreno di scontro di quello che avrebbe potuto essere un omicidio con un 40enne rimasto gravemente ferito all’addome dopo un diverbio con un nordafricano.