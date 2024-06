Pernilla Tani torna a casa. Nuovo rinforzo per la Passione Valdarno Volley

Arezzo, 25 giugno 2024 – Torna a "casa" Pernilla Tani, che giocherà la prossima stagione per la Passione Valdarno Volley, la neonata società di pallavolo. Classe 1997,185 cm di altezza, indosserà la maglia numero 17. Ha cominciato a muovere i primi passi nella realtà pallavolistica locale di Figline, dove è rimasta sino all'età di 14 anni. Nelle 3 stagioni successive è entrata a far parte dell'Eurodue Firenze dove ha conquistato 2 titoli provinciali e un titolo regionale under 16 con partecipazione alle finali nazionali di categoria. E' stata poi ingaggiata dalla Folgore S.Miniato per i campionati under 18 e serie C. Per lei un titolo provinciale e regionale under 18 e conseguenti finali nazionali a Crotone. All'età di 18-19 anni è passata al Volley Arno Montevarchi in B2, dove ha giocato con la sorella maggiore Costanza. E' seguito un brillante anno al S.Michele, in B2 e successivamente a Piacenza sempre in B2. Nel 2020 è passata a Fgl Castelfranco in B1, dove ha raggiunto i play off promozione. Nel 2021 ancora in B2 a Piandisco' e nei due anni successivi alla IUS Arezzo con buoni risultati. Per la stagione 2024-2025 ci sarà il ritorno all'ovile, nella società in cui tutto era iniziato.