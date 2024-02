Perde il controllo e si ribalta: illeso

Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata di ieri per chi si era messo in viaggio utilizzando l’Autostrada del Sole in direzione sud, tra Badia al Pino e Monte San Savino. Al mattino infatti al chilometro 365 un’automobile è finita ai margini della carreggiata. La velocità del mezzo, unita allo scontro con il guard rail ha innescato la carambola, facendo ribaltare il mezzo. Immediato l’allarme e la chiamata alla centrale operativa del 118 per chiedere soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’emergenza urgenza con un’ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Fortunatamente le persone a bordo del veicolo - padre e figlio di nazionalità tedesca - non hanno riportato lesioni importanti nonostante, come detto, la carambola dell’automobile sulla quale stavano viaggiano. I soccorsi, così come i rilievi di legge, hanno rallentato il traffico sulla corsia sud della A1. Rallentamenti che hanno causato anche alcune code, come riportato da Autostrade per l’Italia e dall’apposita segnaletica. Risolto l’incidente il traffico ha poi ripreso a defluire normalmente.