"Perché Donna": torna la mostra d’arte contemporanea a Foiano

Arriva la seconda Edizione della Mostra d’Arte Contemporanea "Perché Donna". Al via il bando di partecipazione. Il Comune di Foiano della Chiana annuncia la pubblicazione del bando per la seconda edizione della mostra d’arte contemporanea "Perché Donna", organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità. L’evento si svolgerà dall’8 al 16 marzo 2025 nella prestigiosa Galleria Furio del Furia, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Dopo il grande successo della prima edizione, la mostra torna a celebrare la donna in tutte le sue sfaccettature, puntando i riflettori su uguaglianza di genere, rispetto reciproco e contrasto alle discriminazioni. Alle artiste partecipanti viene chiesto di raccontare, attraverso la propria arte, la figura femminile nella sua complessità, superando stereotipi e convenzioni. Per partecipare è attiva una selezione aperta alle artiste emergenti e affermate di qualsiasi nazionalità. Ogni candidata può presentare una sola opera, senza limiti specifici di dimensioni, purché pronta per l’allestimento. Le discipline accettate includono pittura, fotografia, scultura, arte digitale e molte altre. La partecipazione è gratuita e finanziata dal Comune di Foiano della Chiana. Le candidature, corredate dal modulo disponibile nel bando, dovranno essere inviate via e-mail al curatore del progetto, Vittoria Coppola, entro l’8 febbraio 2025 all’indirizzo [email protected]. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 8 marzo 2025 alle ore 17:00. "La Mostra "Perché Donna", racconta Elena Bigliazzi Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Foiano, non è solo un evento culturale, ma un’occasione per sensibilizzare il pubblico su temi di fondamentale importanza e per offrire uno spazio espressivo e inclusivo alle artiste di oggi." Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Cultura del Comune al numero 0575-643239.