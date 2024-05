Paracadutismo. Vanni campione italiano

Il foianese Pierfrancesco Vanni è Campione italiano di paracadutismo per discipline classiche Stile e Precisione in atterraggio. La vittoria per Vanni arriva con quella della squadra sezione di paracadutismo sportivo del 1º Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania che al campionato Atterraggio 2024 tenutosi a Nettuno il 18 e 19 maggio ha conquistato il primo posto al centro di paracadutismo Crazy Fly. La squadra ha visto al comando il maresciallo capo Daniele Bianchi e oltre all’appuntato scelto Vanni ne fanno parte il brigadiere capo Davide Girelli Davide (già pluri campione Italiano ), l’appuntato scelto Pizziconi Marco (2 volte campione Italiano) e il vice brigadiere Dascanio Claudio.

Tutti i componenti vantano un’esperienza più che decennale nel paracadutismo sportivo con all’attivo singolarmente dai 3000 ai 10000 salti. Parte di questa formazione (Vanni, Pizziconi e Girelli) aveva già vinto il campionato italiano di Paracadutismo di Precisione a squadra nel 2019. Pierfrancesco Vanni, nato e residente ancora a Foiano della Chiana ha all’attivo 4500 lanci, è paracadutista militare dal 2009 e fa parte del Primo Reggimento Paracadutisti Tuscania. Dal 2009 al 2013 è nella componente operativa del reparto e ha partecipato a missioni di pace internazionali, dal 2013 entra nella sezione di paracadutismo sportivo e nel 2019 si è laureato campione Italiano a squadra.

Selezionato più volte nella nazionale Italiana, ha partecipato nel 2021 ai mondiali di paracadutismo in Siberia e nel 2023 agli Europei a Ravenna. Con la nazionale militare Italiana ottiene il 3 posto a squadre nel campionato World Cup nella finale tenutasi a Dubai nel 2023.