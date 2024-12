Palio di Sansepolcro e d’Italia. I balestrieri vincono la sfida. Riconoscimento nazionale in tv

Dal pomeriggio di domenica 15 dicembre, il Palio della Balestra di Sansepolcro è anche il "Palio d’Italia" 2024, dal nome della trasmissione di Rai Due che ha appena completato la prima edizione. Ed è festa grande per i balestrieri del Borgo, da condividere con gli amici di Gubbio, perché le due città sono le grandi protagoniste della "riconduzione" (non rievocazione), in quanto da secoli la sfida si disputa ininterrottamente. La giuria composta dagli studenti del liceo artistico di Grottaferrata, con la loro insegnante, non ha avuto dubbi nello scegliere fra i dieci candidati al titolo ed è stata un’emozione nel momento in cui lo studente portavoce ha indicato il nome di Sansepolcro, dicendo: "Ha una piazza bellissima ed è patria di meravigliosi artisti". Poco prima, una ragazza aveva dichiarato: "Siamo rimasti colpiti da Piero della Francesca, che partecipava ai giochi della balestra". Il presidente del sodalizio armigero, Stefano Tarducci, lo ammette: "Piero ci ha dato una bella mano, è stato il nostro valore aggiunto – ha sottolineato – anche se storicità, tradizione e rispetto filologico sono le grandi doti del Palio, che sarà pure noioso come sostiene qualcuno, ma che conserva comunque una bellezza propria. Mettiamoci poi il grande contributo degli sbandieratori, nostri ambasciatori nel mondo e non dimentichiamo ovviamente i tiratori di Gubbio e i loro sbandieratori, componenti dalle quali non si può prescindere. Grazie anche alle associazioni cittadine che hanno collaborato per dare un’immagine veritiera di Sansepolcro".

Dalla città di Sant’Ubaldo è arrivato un compiacimento che sa di certezza: "Non poteva essere altrimenti", ha detto il presidente Marcello Cerbella. Gli studenti di Grottaferrata e la loro insegnante saranno ospiti di Sansepolcro nel Palio del prossimo settembre, con chiosa finale di Tarducci: "Abbiamo investito a livello di visibilità e prevalere su realtà quali La Spezia, Vigevano e Alba non era e scontato. Ci siamo tolti una doppia soddisfazione. Spero quindi che tutti i biturgensi comincino a essere orgogliosi del Palio: se non altro, è un capitolo di storia che si tramanda da sempre e ha pochi eguali in tutta Italia". Anche l’amministrazione non ha tardato nell’esprimersi in merito: "Una tradizione che custodiamo e che oggi riceve il riconoscimento che merita a livello nazionale. Complimenti alla Società Balestrieri e a tutte le associazioni che con dedizione hanno contribuito a questo incredibile risultato. Sansepolcro ha mostrato ancora una volta quanto sia profondo l’amore per le proprie radici", hanno sottolineato il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore Francesca Mercati.