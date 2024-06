Ossigeno per la moda. Finanziamenti in arrivo

VALDARNO

Un incontro per parlare del momento complicato che sta attraversando il comparto della moda, in un territorio in cui sono presenti importanti filiere dei settori tessile, abbigliamento, cuoio, calzaturiero e pelletteria. E’ quello che si è tenuto mercoledì scorso a San Giovanni tra i vertici di Banca Valdarno, le associazioni di categoria del settore e i rappresentanti dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Arezzo e Firenze. L’istituto di credito si è detto disponibile a mettere a disposizione delle aziende una consulenza dedicata, offrendo anche la possibilità di utilizzare strumenti specifici come le moratorie e i finanziamenti per la liquidità, in un periodo storico di difficile congiuntura. "Come banca – ha confermato il direttore generale Stefano Roberto Pianigiani – abbiamo voluto aprire questo tavolo per confrontarci sulle cause delle difficoltà attraversate dal comparto e provare a tracciare insieme un percorso di possibili soluzioni da mettere in atto". "Mettersi in ascolto di coloro che rappresentano un settore così importante del sistema imprenditoriale del nostro Valdarno è sicuramente un atto dovuto – ha precisato il presidente Gianfranco Donato – La nostra attività è infatti stata da sempre legata in maniera stretta alle imprese della moda che operano nel nostro territorio e che impiegano una parte importante della forza lavoro del nostro territorio". "Da parte nostra – ha concluso Pianigiani – abbiamo ribadito la volontà di attivarci con le competenze che ci sono proprie, assistendo le imprese che pur avendo fatto scelte adeguate e lungimiranti, oggi si trovano in condizioni di difficoltà. Come sempre lo faremo in maniera concreta e tempestiva".

Marco Corsi