Open Orchestra concerto sull’Arno

Concerto al parco della Gioconda sulle sponde dell’Arno, con la Brigata degli Amici dei Monumenti di Arezzo che in collaborazione con la C.RI.C. Cooperativa Ricreativa Culturale Ponte Buriano -Cincelli, ha in programma, per le ore 21 di domani sabato 15 giugno, l’esecuzione di un concerto di musica da camera che eseguirà l’Open Orchestra diretta dal Maestro Francesco Marconi. Il concerto si terrà appunto lungo l’argine destro del fiume Arno al Parco della Gioconda a Ponte Buriano, limitrofo all’antico Ponte che tanto è stato a cuore a cuore a Leonardo da Vinci.

Avrà lo scopo, oltre quello di far ascoltare della bellissima musica, di ringraziare le istituzioni per quanto stato fatto ed è in programma; inoltre la serata avrà lo scopo di ricordare anche alcune persone, che non sono più presenti, e che hanno contribuito alla valorizzazione ambientale. "Si ringrazia l’Open Orchestra per la disponibilità dimostrata all’evento fin dal primo incontro avvenuto nell’ottobre dello scorso anno ed i funzionari dell’ Hidro Nc Enel i quali hanno immediatamente concesso gratuitamente l’uso del suolo", spiega la Brigata degli Amici dei Monumenti di Arezzo.