Oggi la festa in lingua inglese per i 45 anni della scuola

Una festa tutta in lingua inglese nel cuore della città. A proporla è Accademia Britannica - IH Arezzo che oggi aprirà il quarantacinquesimo anno accademico con una giornata ricca di attività per tutte le età che offriranno occasioni di studio, divertimento, valutazione del proprio livello di preparazione e presentazione delle novità della scuola. L’obiettivo è di festeggiare l’anniversario con un ritrovo per gli allievi di oggi, di ieri e di domani attraverso un open day a partecipazione gratuita che, ospitato dai locali in vicolo Pietro da Cortona tra le 10 e le 13 e tra le 15 e le 18, permetterà di immergersi nelle atmosfere tipicamente inglesi tra momenti di conversazione, laboratori e letture di favole. Un evento speciale particolarmente atteso sarà la consegna dei certificati agli studenti che, nell’ultimo anno, hanno partecipato ai corsi di Accademia Britannica e hanno svolto un esame riconosciuto da Cambridge English, conseguendo con merito la certificazione della prestigiosa università inglese. Le iniziative prevederanno il "Conversation Club" per ragazzi e adulti per dialogare su diverse tematiche d’attualità o di interesse con la guida dei docenti e nello "Storytelling" dove ascoltare storie.