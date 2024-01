Nuovo impianto fotovoltaico al San Donato. L’investimento supera il milione di euro

Ammontano ad oltre 38 milioni di euro le risorse del fondo statale assegnate alla Regione Toscana per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Dopo l’approvazione della delibera da parte della Giunta regionale, proposta dell’assessore toscano al diritto alla salute Simone Bezzini, sono ora a disposizione per la realizzazione di sei interventi. In particolare al San Donato di Arezzo verrà installato un nuovo impianto fotovoltaico con una potenza di 503,07 kWp, nella palazzina dei servizi.

La spesa per l’intervento supera il milione di euro. "Gli ospedali, per loro natura, sono tra gli edifici più energivori - commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore Bezzini - e con l’aumento del prezzo dell’energia questo ha avuto effetti importanti sulla gestione dei costi delle strutture che, per un sistema a forte impronta pubblico come quello toscano, ricadono direttamente sui conti della Regione. Queste risorse ci permetteranno di realizzare degli interventi utili a raggiungere l’importante obiettivo di tenere insieme efficienza energetica e contenimento dei consumi nelle strutture sanitarie".