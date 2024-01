Nuovo colpo in villa: caccia agli autori

SANSEPOLCRO

L’anno nuovo non ha evidentemente frenato il fenomeno dei furti a Sansepolcro. Mercoledì nuovo colpo messo a segno dai soliti ignoti nell’abitazione di un noto professionista residente in città e che già in passato sarebbe stata oggetto di "attenzioni" particolari da parte di bande di malviventi. Anche stavolta, tutto è avvenuto in quella che ancora, nonostante il leggero riallungarsi del periodo giornaliero di luce naturale, rimane la fascia oraria più a rischio: l’ora compresa fra le 18 e le 19. La casa è situata in collina, all’interno di una zona residenziale di pregio, quindi non si tratta di un edificio isolato. I ladri sono penetrati all’interno, iniziando a rovistare per cercare di trovare denaro e preziosi; alla fine, però, sarebbero riusciti a sottrarre soltanto pezzi di bigiotteria, perché probabilmente credevano di agire indisturbati e invece una persona era presente, né è dato sapere se fosse in effetti dentro l’appartamento o se fosse rientrato in quel momento. L’imprevisto ha consigliato agli autori del furto di darsi quanto prima alla fuga, per cui alla fine le conseguenze del raid sarebbero state alquanto contenute.

Resta il fatto saliente che comunque Sansepolcro rimane nell’obiettivo di queste persone, che con cadenza più o meno regolare dall’inizio dell’autunno e con il ritorno dell’ora solare hanno agito a più riprese; magari, l’inizio del 2024 è stato contraddistinto da un altro particolare: come avvenuto nel pomeriggio del 1° gennaio in via Armando Diaz, i "topi" d’appartamento sono stati pizzicati dagli occupanti, tanto che quello di Capodanno – danni provocati a parte – è stato alla fine un tentativo andato a vuoto, con assieme il telefono cellulare di servizio dimenticato sul posto dalla persona che è stata denunciata.