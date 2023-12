Normativa affitti brevi: accolte le istanze di Confartigianato

Arezzo, 27 dicembre 2023 – “Finalmente sono state introdotte importanti novità nel settore degli affitti brevi”, così Gigliola Fontani, coordinatrice provinciale di Confartigianato Turismo, ha accolto la riforma frutto di un tavolo di lavoro voluto dal Ministero del turismo al quale ha preso parte anche la nostra associazione.

“Siamo davvero molto soddisfatti perché sono state introdotte importanti norme che limitano l'abusivismo a favore di chi svolge in maniera professionale l'attività legata all'ospitalità”.

Le novità più importanti riguardano in primis l'assegnazione di un codice identificativo a tutti quegli immobili destinati a contratti di locazioni per finalità turistiche e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

“Le unità immobiliari destinate alla locazione turistica – spiega Fontani - dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori portatili. Diventerà obbligatoria la Scia e l'esposizione del codice identificativo e per chi non seguirà queste regole sono previste delle sanzioni”.

Le nuove norme arrivano in un momento di grande flusso turistico in Italia e interessano anche molto Arezzo e la sua provincia che stanno vivendo un fortunato periodo sia durante il periodo natalizio che nei mesi estivi. “In questi ultimi anni, i flussi turistici in città e non solo sono cresciuti tantissimo grazie a importanti iniziative messe in piedi dalle due Fondazioni.

A un fenomeno così importante sono conseguiti vari casi di concorrenza sleale nell'ambito dell'accoglienza turistica. I nostri associati da sempre sono sottoposti a regole severe per garantire un servizio di qualità e negli ultimi anni si sono trovati ad affrontare un mercato non sempre trasparente, concorrendo con chi non era sottoposto alle medesime prescrizioni.

Con questa riforma – si augura Fontani – ci aspettiamo un importante giro di vite per ottenere maggiori garanzie per operatori e turisti”.