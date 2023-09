"Nessuna preoccupazione per i clienti: Estra sulla fine del mercato tutelato a Arezzo"

AREZZO

Si avvicina il 2024 e con questo la fine del mercato tutelato del gas. Dopodiché resterà in piedi soltanto il regime di mercato libero, con un conseguente cambiamento delle abitudini di consumo energetico dei cittadini. Per questo Estra ha voluto spiegare cosa significa e cosa deve fare l’utente per scegliere. "Un cambiamento importante che non deve destare alcuna preoccupazione. Estra continuerà infatti a fornire i clienti attualmente nel mercato di tutela gas e senza necessità di alcuna azione da parte dei clienti che riceveranno tutte le informazioni attraverso comunicazioni scritte entro settembre".

"Le condizioni applicate attualmente alle forniture dei clienti del mercato di tutela gas saranno valide fino al 31 dicembre. A partire dal 1° gennaio i clienti cosiddetti ‘vulnerabili’ continueranno ad essere serviti da Estra nel nuovo ‘Servizio di tutela della vulnerabilità’, che prevede condizioni economiche stabilite da Arera, in analogia a quanto già previsto per l’attuale mercato di tutela gas". "Questo è un passaggio fondamentale che dovrebbe andare ulteriormente incontro, come mercato libero dell’energia, alla cittadinanza – spiega il presidente Francesco Macrì – ed Estra vuole dare un messaggio di solidità e di vicinanza alla nostra clientela".