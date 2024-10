“Negligenza spaziale”. Seminario della Clinica Riabilitazione Toscana

Arezzo, 23 ottobre 2024 – La Clinica Riabilitazione Toscana ha dedicato un seminario alla “negligenza spaziale”, una sindrome neuropsicologica causata dall'ictus e che impedisce al paziente di percepire oggetti e realtà che sono collocati in un campo visivo che di solito è quello opposto alla parte che ha subito la lesione. Per semplificare il concetto, il paziente sa che il libro ha anche una pagina sinistra (o destra) ma non riesce a percepirla. La CRT, nell'ambito delle sue relazioni internazionali, collabora quindi con l'Università di Umea, in Svezia per la messa a punto di un sistema digitalizzato per la valutazione neuropsicologica dei pazienti. E questo è stato il tema del seminario di studi che si è tenuto presso la sede della Clinica di Montevarchi e che ha visto come relatori il professor Mauro Mancuso, il professor Pierluigi Zoccolotti e la professoressa Helna Fordell, docente di riabilitazione neurologica all'università di Umea. Quest'ultima ha tenuto una lezione magistrale su diagnosi, terapia e riabilitazione dei pazienti colpiti da negligenza spaziale.