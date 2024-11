"Mutar d’Ale": torna il premio Giuliano Pini per le scuole

Torna il "Premio Giuliano Pini", confermata la collaborazione con il Liceo Artistico dell’IIS Benedetto Varchi. Gli sponsor hanno messo a disposizione premi in denaro che vanno ad affiancarsi alle opere grafiche del maestro. Confermate sponsor la Ditta Moretti SpA di Filippo Fabbrini e la giovane Maker House di Alessio Bigini. Il titolo "Mutar d’Ale" richiama un’antologia italiana destinata alle scuole secondarie di primo grado, pubblicata nel 1962 dall’editore Remo Sandron di Firenze ed a cui Giuliano, allora giovane pittore, collaborò illustrando molte poesie e prose. Già gli scorsi anni sono stati centinaia i partecipanti, oltre che dal territorio valdarnese, da ogni parte d’Italia. Così è cresciuto il concorso ideato, voluto e organizzato fin dal 2017 dagli Assessorati all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Cavriglia, in collaborazione con il Museo Mine, con il patrocinio della Regione Toscana. E la manifestazione, di cui altissima è sempre stata la qualità delle opere in concorso, con la sua ottava edizione rientrerà nelle celebrazioni dei 90 anni dalla nascita del Maestro, sempre vivo grazie alle sue opere e alla sua arte. Sponsor del Premio si confermano la Moretti SpA, e la giovane azienda Maker House. Nella Biblioteca Comunale "Venturino Venturi" sono consultabili libri d’arte, musica, fotografia, archeologia, teatro, costituenti il Fondo Pini e testimoni dei molteplici interessi dell’artista. Anche questa edizione del Premio ha trovato nel Liceo Artistico dell’IIS "Benedetto Varchi" di Montevarchi un importante partner ed è strutturata in due sezioni: - la prima, diretta agli alunni e alle alunne delle scuole secondarie di I grado degli Istituti Comprensivi del Valdarno aretino e fiorentino; - la seconda, rivolta agli studenti e alle studentesse di tutti i Licei Artistici d’Italia. Il concorso si chiuderà ufficialmente il 30 maggio 2025. Il regolamento su www.comune.cavriglia.ar.it.