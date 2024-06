Murales dedicato a S. Giovanni. L’opera realizzata dalla Don Milani

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il murales realizzato dalla scuola primaria Don Milani di San Giovanni, legata all’Istituto Comprensivo Masaccio. Raffigura un dipinto che vede protagonista la città di Masaccio. Gli alunni hanno fatto esaltare vivacità e bellissimi colori, che splendono nel muro esterno dello spazio scolastico, ispirandosi all’arte pop-naif del pittore Wallas. L’iniziativa rientra nel progetto "Pittori fuori classe", che da anni coinvolge i ragazzi, i genitori e gli insegnanti nel rinnovamento di aule scolastiche e degli ambienti esterni della scuola. Curato dalle coordinatrici Rosanna Scibilia e Renata Nagy, è la naturale evoluzione di "Ritocchi di classe", un’iniziativa nata nel 2015 che prevedeva l’intervento di genitori e volontari. Nel tempo libero, ridipingevano gli ambienti scolastici. Col tempo è stato deciso di coinvolgere anche gli studenti, per sensibilizzarli nella cura di uno spazio comune che può essere luogo di inclusione e condivisione. Lo stile del murales si ispira al pittore Valerio Lombardelli, in arte Wallas. Tempo fa una maestra è riuscita a mettersi in contatto con l’artista che, entusiasta del progetto, ha visto in anteprima i bozzetti degli studenti. L’opera si configura, dunque, come una celebrazione di San Giovanni - vista dagli occhi dei bambini - in una rappresentazione segnata dalla presenza del fiume Arno, del Palazzo d’Arnolfo, della Basilica e di piazza Cavour. "Era per noi importante far capire ai ragazzi che gli spazi che si vivono devono essere spazi a cui teniamo – ha detto la docente Chiara Gioli – . Dato che la scuola è un po’ datata ci sono ambienti da sistemare e abbiamo pensato di farlo noi. Prima di tutto abbiamo riflettuto su cosa disegnare e, cercando in rete, abbiamo trovato il pittore Wallace. Così, prendendo ispirazione dal suo stile, abbiamo disegnato gli elementi cardini di San Giovanni." "Il lavoro ha coinvolto tutte le classi e ogni bambino e insegnante hanno preso parte a questo coloratissimo progetto - ha concluso Sara Resti, insegnante della primaria di San Giovanni Valdarno - La scuola punta all’inclusione e il progetto, oltre a sviluppare questo valore fondamentale, ha diffuso anche felicità e commozione". Entusiasti gli alunni, che hanno festeggiato l’imminente chiusura dell’anno scolastico con un progetto bellissimo, che li lega ancora di più alla comunità in cui vivono. Alla cerimonia erano presenti anche esponenti dell’amministrazione.

Marco Corsi