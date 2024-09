Morta da sola, la casa dei misteri. Il cadavere trovato di fronte alla tv. La figlia sparita e ‘avvistata’ al mare

Silenzio. Una persiana semaperta, è l’unico segnale che collega il dentro al fuori. Dentro: un bilocale, tre stanze in affitto, con la camera che affaccia sulla strada: è morta qui, a 92 anni la donna che viveva con la figlia. Lei, 60 anni, è sparita, come inghiottita nel buco nero di una storia ancora tutta da chiarire. Fuori: una piccola via nel reticolo di strade che collega via Curtatone e via del Trionfo, quartiere Saione, a ridosso del centro. Silenzio, quasi surreale, auto parcheggiate sotto palazzi bassi, al massimo tre piani, e cancelli serrati, grate alle finestre, cartelli "vietato entrare" o "attenti ai cani". Silenzio che impatta coi suoni della Giostra: gruppi di quartieristi con i fazzoletti colorati al collo, si avviano verso PIazza Grande, camminano ridendo tra pronostici e riti scaramantici prima della sfida, come se in quella piccola via non fosse successo nulla. L’anziana è morta forse da due mesi: l’hanno trovata coricata a letto, indossava la camicia da notte, e in mano teneva il telecomando della tv. Con lei, è morto anche il suo gatto che l’ha vegliata fino all’ultimo, ucciso dalla fame. L’animale era aggrappato al materasso come nel disperato tentativo di svegliarla. Nelle stanze un ordine che racconta la normalità domestica, non sarebbero state rilevate tracce che possano far pensare a una colluttazione. Nessun segno neppure sul portoncino d’ingresso. Da sabato sera la figlia della novantenne è ricercata in tutt’Italia. La polizia ha diramato la nota che ne riassume l’identità: alberghi, agriturismi, aeroporti e stazioni sono i primi obiettivi della caccia all’unica persona che può dire cosa è accaduto alla madre. E perchè lei si è allontanata. Il suo telefonino, spento almeno da sabato, sarebbe stato agganciato un paio di settimane fa da una cella telefonica sulla Riviera adriatica. È in vacanza? Sa della tragedia della madre? Si è allontanata dopo averla trovata morta? Quali erano i rapporti tra le due donne? Interrogativi da 48 ore senza risposta.

La pista della Riviera adriatica è uno dei tanti sentieri lungo i quali gli investigatori orientano le indagini. Lavoro serrato per gli uomini della Squadra Mobile diretta da Davice Comito, che tengono aperti tutti gli scenari: l’ipotesi di un malore che può aver colpito l’anziana senza laciasrle scampo, oppure l’ipotesi più estrema che porta al delitto. Sul corpo della donna non sono stati rilevati segni di violenza, ferite da taglio o da arma, ma quel corpo era lì da molte settimane e l’avanzato stato di decomposizione contribuisce a infittire il mistero.

La chiave sta nell’autopsia, disposta dal magistrato che coordina l’inchiesta, Julia Maggiore. Al momento non ci sono indagati. L’esame dovrà chiarire cosa ha provocato la morte dell’anziana e come è successo. L’allontanamento della figlia da quella casa e il fatto che il suo cellulare sia spento, alimentano i sospetti. Da quanto emerge, la donna non ha la patente di guida, altro tassello del puzzle che gli investigatori dovranno completare per arrivare alla verità.

Sabato sono entrati nell’appartamento su segnalazione del proprietario di casa che, almeno da luglio non riceveva il saldo dell’affitto, e dei vicini allarmati dal forte odore che proveniva dall’appartamento al piano terra. Una morte misteriosa alla vigilia dela Giostra, esattamente come accaduto per l’edizione di giugno: il giorno prima del torneo, un uomo di 80 anni uccise la moglie malata di Alzheimer con un colpo di pistola alla testa, quartiere Giotto. Una tragica coincidenza, ma qui in via Montanara c’è rebus da sciogliere. Ci sono una madre morta da sola e una figlia sparita. Forse, una vita in salita per entrambe nella casa dei misteri.