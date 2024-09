Moonlight Festival 2024. Sette autori in piazza Grande

Torna nel palcoscenico di piazza Grande, sulla terrazza della Fraternita dei laici, l’edizione 2024 di "Arezzo Moonlight Festival". La rassegna organizzata da Confesercenti e libreria Feltrinelli porta in città sei libri e sette autori: Luca Sommi, Nicola Gratteri, Sara Lucaroni, Monero Berneschi. Giancarlo Alessandrelli, Francesca Muzzi e Antonio Padellaro da mercoledì 11 fino a venerdì 13 settembre. Apertura del festival stasera alle 21 con l’evento speciale “Una notte al museo aspettando Vasari” dedicato a Giorgio Vasari in programma al museo nazionale d’arte medievale e moderna.

Da domani sulla terrazza di Fraternita alle 21,30 spazio agli autori: Luca Sommi presenterà il volume “La più bella. Perchè difendere la Costituzione”. Doppio appuntamento giovedì 12 settembre: alle 18,30 Nicola Gratteri con “Il Grifone” e alle 21 Sara Lucaroni con “La Luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli Yazidi”. Chiusura venerdì 13 settembre con triplice appuntamento letterario: alle 17 Monero Berneschi con il libro “Impresa digitale. Una pioggia di clienti”, alle 19 Giancarlo Alessandrelli con Francesca Muzzi presenteranno il volume “Una storia bella. La mia vita in due tempi”, e alle 21 spazio ad Antonio Padellaro con “Solo la verità. Lo giuro”.

L’evento è organizzato da a Confesercenti Arezzo insieme a Feltrinelli Point, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo. "Arezzo Moonlight Festival - dicono la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi e il presidente Mario Landini -torna in piazza Grande sul terrazzo di Fraternita. Dopo il successo delle passate edizioni e la grande partecipazione e interesse registrato a luglio con il ciclo di appuntamenti letterari del ‘Moonlight on tour’ in giro per le vallate, adesso riproponiamo un ciclo in città con sette autori, sei libri e un evento al museo, in attesa di proporre un ultima presentazione ad ottobre all’interno della galleria commerciale di viale Giovanni Amendola". Si parte stasera alle 21 con la visita guidata alla scoperta delle opere di Giorgio Vasari al medievale. La serata sarà allietata dalla presenza dei figuranti dell’associazione Scannagallo e dall’intervento teatrale “Vasari is Present”, Confessione di Sofonisba con la regia di Chiara Renzi a cura di RumorBianco e con la partecipazione di Samuele Boncompagni nelle vesti di Giorgio Vasari.

A.B.