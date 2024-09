Montagnano in ansia per Svarups. Il Luco cerca i tre punti d’ufficio

Non solo il caso Guidotti e il reclamo del Pontassieve. Nell’ultimo bollettino, un po’ a sorpresa, un altro risultato è ancora in attesa di essere omologato. Si tratta della partita di domenica scorsa tra Luco e Montagnano. Una partita che si è chiuso con un punteggio che non ammette repliche sul campo. Il Montagnano di Laurenzi infatti è partito subito forte andando a vincere con un bel 4-1 grazie alle reti di Mazzoni, Svarups, Menchetti e Palazzini. Tutto finito qui? E invece no. Il Luco ha infatti presentato reclamo in merito al tesseramento dell’attaccante Kaspar Svarups, lettone classe 1994. Una punta con oltre 150 presenze e 24 gol nella serie A lettone, due partite di qualificazione alla Champions, 14 di qualificazione all’Europa League, e poi le esperienza in Italia con Sambenedettese in D (2021-2022), Cittanovese e Modenese, prima di tornare in Lettonia e Norvegia da cui è arrivato dall’Hammerfest, squadra di terza divisione, potendo contare in bacheca lo scudetto lettone e due coppe di lega. Con il Montagnano dallo scorso gennaio il suo tesseramento sarebbe al centro del reclamo presentato dal Luco che spera di poter cancellare il risultato sul campo e prendere tre punti a tavolino grazie alla burocrazia. Il Montagnano intanto resta concentrato sull’anticipo di domani contro il Pontassieve sperando di dover fare poi i conti con una "nuova" classifica.