Mistero e risate per la "Cena con delitto" al teatro di Partina

Mistero e risate per una nuova "Cena con delitto" firmata Noidellescarpediverse. L’appuntamento è per stasera dalle 19.30, al teatro di Partina dove l’associazione culturale aretina tornerà protagonista di una serata in cui ogni commensale sarà chiamato a condurre una vera e propria indagine per risolvere un giallo che ha sconvolto la quiete del piccolo paese casentinese. La cena verrà infatti scandita da interventi teatrali con un’alternanza di diversi personaggi che riveleranno tutti gli indizi utili per ricostruire la dinamica del delitto e per arrivare a individuare il colpevole. La "Cena con delitto" rappresenta una produzione originale dei Noidellescarpediverse, con un format consolidato e apprezzato che viene costantemente rinnovato attraverso storie inedite a cura dello scrittore noir Christian Bigiarini, con riadattamento teatrale di Alan Bigiarini e Samuele Boncompagni. Ogni commensale-investigatore potrà scegliere se partecipare individualmente o in squadra poi, tra una pietanza e l’altra, scoprirà le diverse fasi del giallo attraverso la ricostruzione da parte degli attori Lenny Graziani e Riccardo Valeriani dei Noidellescarpediverse che indosseranno le vesti del commissario, dell’assistente e dei diversi indagati.

I partecipanti dovranno appuntare su un bloc notes tutti gli indizi utili alle indagini per arrivare con intuito e fantasia a identificare l’assassino, a chiarire il movente e a consegnare la soluzione finale, con i più veloci e i più precisi che riceveranno i premi in palio. Ulteriori risate saranno garantite nel finale anche dalla lettura delle risposte più bizzarre e divertenti. La particolarità della serata sarà infatti rappresentata dal taglio di leggerezza, simpatia e comicità che da sempre caratterizza le produzioni dei Noidellescarpediverse, contribuendo a mettere in scena un appuntamento v per tutte le età dedicato alle risate, al gioco e al buon mangiare. Per partecipare alla "Cena con delitto" è necessario assicurarsi la prevendita al bar di Partina.