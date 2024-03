Missione ambiente: a scuola di sostenibilità. Tim ed Erg Academy impegnate al Redi

"Missione ambiente. Generazioni a scuola di sostenibilità". Il progetto, lanciato da Tim ed Erg, tramite Erg Academy, ha fatto tappa ad Arezzo, salendo in cattedra al liceo Scientifico e Linguistico Francesco Redi. L’iniziativa, che coinvolge dieci città italiane, prevede per ogni tappa specifiche sessioni di approfondimento su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica che vedono protagonisti studenti e studentesse. Il progetto, infatti, è inserito nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado, che eredita le finalità dell’ex alternanza scuola lavoro. L’obiettivo è chiaro: contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità con un focus particolare sulla preservazione e sulla protezione del nostro pianeta. L’incontro ha avuto l’obiettivo di promuovere un modello orizzontale e collaborativo e durante la mattinata ha previsto un ampio spazio di dibattito tra esperti aziendali e studenti al fine di favorire lo scambio e il dialogo tra le diverse generazioni presenti. Hanno partecipato all’incontro: Andrea Ferrazzi di Tim, già senatore della Repubblica e per Erg Anna Bracco, Learning e Gianluca Gramegna, Head of Esg.