Michela Giraud e la reunion degli Spettatori

E’ il giorno de La Gran Reunion #8 oggi al Festival dello Spettatore 2024. Torna l’attesissimo incontro nazionale in cui gruppi di spettatori aderenti a progetti di formazione e coinvolgimento del pubblico di tutta Italia si incontrano ad Arezzo per condividere motivazioni, desideri, visioni del pubblico a teatro. L’appuntamento è al parcheggio Rossellino alle 11,30 dove il Pullman Dello Spettatore partirà per il Casentino dove, dopo un pranzo con prodotti tipici al Dovizi di Bibbiena si svolgerà, alle 14,15, la presentazione del progetto Sparse Plus Supporting & Promoting Arts in Rural Settlements of Europe. Alle 15,30, con replica alle 17 e alle 18,30, nel centro storico di Bibbiena, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus spettacolo per 50 spettatori a replica A[1]BIT della compagnia Sanpapié. Il progetto nasce dalla voglia di esplorare la relazione dell’individuo e della comunità con la città con gli spazi urbani. E’ interpretato da Mattias Amadori, Sofia Casprini, Gioele Cosentino, Francesca Lastella, Giulia Pironi con la regia e coreografia di Lara Guidetti. Ad Arezzo, al Cinema Eden, stasera alle 21,15, proiezione del film Flaminia, diretto e interpretato da Michela Giraud, che incontrerà il pubblico a fine proiezione, con Lucrezia Lante della Rovere, Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano, Edoardo Purgatori. Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico, regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale. Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba la sorellastra Ludovica, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo. Al Teatro di Bucine, alle 21,15 I Porci. Una gastronomia machista, in un futuro distopico, gli ultimi due maschi alpha, incarnazione della tossicità machista, sono tenuti in gabbia.

Angela Baldi