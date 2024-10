"Mi sembra uno spreco"

Anna guarda il tabellone nella sala d’aspetto della stazione. Quando le chiediamo cosa ne pensi della proposta sull’alta velocità a Creti, la nostra domanda la lascia un po’ perplessa. "Ma Creti dov’è? Non so, a me sembra uno spreco di soldi, un investimento inutile. Io non andrei fino a Creti, e penso che anche le persone continuerebbero a preferire Arezzo come punto di partenza". Solleva poi un’altra questione, quella dell’inquinamento, e continua: "Io finora non ho preso spesso treni, ma da adesso li prenderò tutti i giorni per lavoro quindi figuriamoci se mi torna meglio una stazione fuori Arezzo piuttosto che questa, che già esiste e andrebbe solo ampliata. Non ha senso".