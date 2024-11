Mennini: "Pericolo per sicurezza e ambiente"

Guidiamo auto vecchie di più di 12 anni, sono quelle in circolazione nella provincia di Arezzo secondo l’ultima rivelazione di Facile.it. Succede qui come nel resto di Toscana e così in tutto il paese. Ma Arezzo riescea fare quasi peggio di tutti nella regione, seconda solo a Grosseto. Guardando a come è aumentata l’età media dei veicoli toscani nell’ultimo anno, emerge anche che l’incremento varia tra il +1,2% di Pisa e il salto di +6,5% di Arezzo.

E l’anzianità di una vettura, oltre a essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide anche sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto, che sale insieme agli anni dell’autombile.

Ma come mai siamo in questa condizione?

"La situazione è stata molto influenzata da tutto il periodo del Covid che ha impedito ai concessionari di avere a disposizione auto nuove e di contro ci si è mossi moltissimo nel mercato dell’usato. E questo proprio a causa della mancanza di chip e di tutta la tecnologia utile a creare sistemi di sicurezza per le auto, rimasti in quel periodo indietro. Ne abbiamo risentito tutti a livello nazionale". spiega Bernardo Mennini presidente di Aci Arezzo.

Ma il problema dell’allungarsi dell’età media del parco viaggiante riguarda anche la sicurezza dei passeggeri ed è strettamente correlato all’ambiente e ai problemi di inquinamento. Ecco perché l’auspicio dell’Automobile Club è quello di andare nei prossimi anni verso un progressivo ricambio del parco auto della nostra provincia.

"Come Aci speriamo che la situazione si sblocchi rapidamente, l’auspicio è quello di sostituire i mezzi vecchi con auto nuove perché la sicurezza passa molto dal rinnovo del veicolo", continua Bernardo Mennini.

"Altro aspetto non marginale, è legato all’inquinamento causato da mezzi vetusti. In generale ci sono rischi minori con auto nuove e più sicure - continua il Presidente dell’Aci di Arezzo - Inoltre i mezzi vecchi necessitano di maggiore attenzione a revisioni e manutenzione, ricordiamo che la trascuratezza si può pagare molto cara.

Abbiamo il centro di revisione più utilizzato della provincia e questo non è un caso. Aci inoltre ha uno sportello aperto gratuitamente al cittadino per fornire informazioni utili, necessarie a capire quando occorre fare la revisione o attività di manutenzione dell’auto".

