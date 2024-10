Mazzacurati. Il racconto svelato di Lucia Baldini

Una mostra della fotografa Lucia Baldini che racconta, per immagini, la ragione dei perdenti nei due film di Mazzacurati. L’esposizione dal 5 al 27 ottobre sarà aperta, alla Pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni Valdarno. Taglio del nastro sabato alle 17,30 alla presenza dell’autrice Sarà inaugurata domani alla Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour la mostra "Carlo Mazzacurati nello sguardo di Lucia Baldini. Racconto fotografico per i film: La giusta distanza e La passione". L’esposizione, al cui taglio del nastro sarà presente l’autrice e fotografa Lucia Baldini, fa parte delle iniziative legate alla 42esima edizione di ValdarnoCinema film festival in programma dall’8 al 12 ottobre a San Giovanni Valdarno. Carlo Mazzacurati è spesso definito come il "poeta degli umili e degli irregolari". E’ nato il 3 marzo 1956 a Padova ed è morto il 22 gennaio 2014 all’età di 57 anni. Nei suoi 26 anni di carriera come regista ha diretto film prestigiosi come La giusta distanza, L’amore ritrovato e La sedia della felicità. La vuole essere un omaggio al suo lavoro, a 10 anni dalla sua scomparsa.

"Nelle settimane in cui San Giovanni Valdarno diventa ‘città del cinema’ – le parole dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – non potevamo non prevedere un omaggio a uno dei più interessanti registi italiani degli ultimi anni, Carlo Mazzacurati, a dieci anni esatti dalla prematura scomparsa. Lo sguardo di Lucia Baldini ci porta a indagare tra gli oggetti, i volti, le situazioni, e più genericamente l’immaginario che hanno contraddistinto la poetica del regista. Una poetica fatta di concretezza, che scava in profondità con sguardo attento, curioso, a volte ironico, a volte drammatico, ma sempre rispettoso, nelle gioie e nei dolori delle persone. E’ poi per la città motivo di orgoglio che l’autrice di questo ‘racconto fotografico’ sia una nostra concittadina, Lucia Baldini, apprezzatissima artista e fotografa di fama, che più volte ha lavorato nell’ambito musicale, teatrale e cinematografico".