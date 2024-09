"Marcenando - L’arte camminando" una giornata di iniziative

L’arte e la cultura tornano a essere strumenti di valorizzazione di Marcena e del suo territorio. Domenica 22 settembre è in programma la quarta edizione di "Marcenando - L’arte camminando" che proporrà una giornata ricca di iniziative per tutte le età tra l’inaugurazione di nuove opere, le camminate, i laboratori per bambini, le presentazioni di libri e le mostre. L’evento, anno dopo anno, fa affidamento sulla collaborazione di tanti artisti locali che accolgono l’invito ad abbellire il piccolo borgo con le donazioni delle loro creazioni e che contribuiranno così ad arricchire un grande museo diffuso tra vicoli e campagne che resterà poi visitabile liberamente e gratuitamente, andando così a stimolare i visitatori a scoprire i diversi angoli di Marcena e a consolidare un orgoglioso senso di appartenenza nella comunità locale. La giornata di "Marcenando" prenderà il via alle 15 con l’inaugurazione della manifestazione alla presenza dei rappresentanti di Croce Rossa, Bersaglieri e istituzioni che hanno patrocinato la manifestazione: Comune di Arezzo, Comune di Capolona, Comune di Subbiano, Provincia di Arezzo, Regione Toscana e Fondazione Arezzo Comunità. Il programma prevede poi l’inaugurazione del monumento del maestro Alessandro Marrone dedicato alla donna crocerossina e, alle 15.45, la partenza delle camminate lungo tre percorsi a scelta per ammirare le centoventisei opere d’arte diffuse sul territorio di Marcena che verranno spiegate dalla straordinaria presenza dei ragazzi con disabilità dell’associazione "Crescere" con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile e universale per tutti. Questa finalità sarà perseguita anche dall’avvio del progetto di traduzione in braille della presentazione di sculture e pitture presenti condotto dall’Unione Ciechi di Arezzo. Il pomeriggio sarà caratterizzato dall’incontro con gli stessi artisti coinvolti in "Marcenando" che esporranno temporaneamente le loro opere e che vivranno momenti di incontro con i visitatori.