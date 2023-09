Mantova, Pro Sesto da assalto: tonfo dei virgiliani

L’anticipo serale offre alla Pro Sesto tre punti che permettono ai milanesi di compiere un significativo passo in avanti grazie al 2-0 (1-0) inflitto ad un’Alessandria sempre più in disarmo, mentre frena la corsa del Mantova che cade 4-1 (2-0) in casa della Triestina per la prima, secca sconfitta stagionale.

Il big-match in casa dell’ambiziosa Triestina si apre su ritmi elevati, ma ben presto si mette in salita per la squadra di Possanzini, che viene trafitta al 17’ da un rigore siglato da Lescano. I virgiliani non hanno nemmeno il tempo di reagire che al 20’ ancora Lescano sigla il raddoppio che rende sempre più difficile la rincorsa degli ospiti. Il doppio svantaggio toglie certezze al Mantova e rafforza l’entusiasmo degli alabardati che vanno più volte vicini al tris. La reazione dei virgiliani comincia a manifestarsi solo nei minuti finali del primo tempo. Galuppini colpisce il palo al 38’, mentre Trimboli impegna Matosevic. La ripresa, però, spegne subito le speranze degli ospiti e un unodue ravvicinato del solito Lescano e di Finotto nei primi 5’ rende proibitiva la rincorsa dei virgiliani e utile solo per le statistiche il gol del definitivo 4-1 di Burrai dopo 8’ del secondo tempo.

Al “Moccagatta”, invece, la Pro Sesto riesce a condurre in porto una vittoria veramente preziosa. La compagine milanese lotta sino al termine e riesce a frenare la voglia di reazione dei grigi, alle prese con una classifica davvero deficitaria. Nel primo tempo col passare dei minuti la contesa si fa sempre più intensa. La formazione di Parravicini ci crede e riesce a sbloccare il risultato al 44’, grazie ad un tiro di Barranca deviato da Rota alle spalle di Liverani. La ripresa diventa incandescente. I grigi non vogliono arrendersi. Sepe si vede annullare un gol per fuorigioco dopo 4’, mentre Del Frate deve svolgere un lavoro sempre più complicato. L’Alessandria non molla, ma al 32’ Barranca firma il 2-0 che anticipa il forcing finale dei grigi e permette ai milanesi di conquistare tre punti di assoluto rilievo.

Luca Marinoni