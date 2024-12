Maison della danza, stage con la ballerina e coreografa Grigorova

Gli stage sono momenti di approfondimento importante durante i quali giovani ballerine si trovano a contatto con grandi personalità del mondo del balletto e della danza" ricorda il Maestro Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo. "Durante gli stage di danza, gli insegnanti accompagnano le allieve al miglioramento dell’educazione alla danza e allo stesso tempo ad affinare tecnica e capacità creative" aggiunge. "Come hanno potuto verificare le oltre centodieci ballerine che hanno partecipato agli stage modern con Bifulco e hip hop con Spillo, non si tratta di una semplice lezione, non si tratta soltanto di incontrare insegnanti famosi, bensì di vivere un’esperienza davvero unica – conclude entusiasta il Maestro Scortecci - l’opportunità di migliorarsi tecnicamente imparando nuovi metodi e diversi approcci a quei passi che credevi di conoscere così bene e che forse hanno bisogno di essere potenziati". Domenica 15 dicembre il ciclo di stage organizzati da La Maison della Danza continua un evento formativo straordinario di danza classica: arriva ad Arezzo la meravigliosa ballerina e coreografa Kristina Grigorova. Nata a Sofia (Bulgaria) inizia gli studi di danza classica presso la scuola del Teatro dell’opera di Sofia. Trasferitasi in Italia nel 1982, prosegue gli studi presso l’Accademia Nazionale di Roma e sotto la guida dell’étoile e maìtre de ballet Margarita Trayanova. Oltre alla danza perfeziona anche lo studio del pianoforte. Nel 1986 entra nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma dove esegue ruoli da solista e prima ballerina in numerosi balletti. Sempre nel 1986, vince il primo posto al premio Gonzaga, primo concorso internazionale di danza a Mantova. Nel 1997 viene pubblicato il libro Tecnica della danza classica di Pappacena, ed è scelta per le foto del libro. Nel 1988 entra nella compagnia Aterballetto diretta da Amodio, partecipando nelle varie produzioni e tournée. Le iscrizioni sono aperte, info: 339 1460968