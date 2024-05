Maggiolata in ricordo di Casini. Tre le sfide dei carri fioriti. Serata inaugurale con corteo

Sarà dedicata allo storico presidente massimo Casini, scomparso domenica scorsa, l’edizione numero 85 della Maggiolata Lucignanese che prenderà il via domenica 19 maggio. Ormai manca poco, pochissimo, e ieri gli ultimi dettagli sono stati presentati alla stampa nel corso della conferenza stampa di presentazione. Come anticipato su La Nazione in programma le uscite sono tre (e non quattro come gli anni pasati), onde evitare concomitanza rispetto le elezioni amministrative. Ebbene, c’è grande attesa per scoprire i carri fioriti di Porta San Giusto, Porta Murata, Porta San Giovanni e Via dell’Amore, i cantieri pronti ad esibire le loro creazioni a tema "Generi musicali".

Il programma, dicevamo. A dirla tutta l’’edizione 2024 della Maggiolata prenderà il via giovedì 16 maggio con la tradizionale serata inaugurale che prevede la sfilata lungo le vie di Lucignano del corteo storico, del gruppo folcloristico e della banda Rosini di Lucignano, con esibizione finale in piazza delle Logge. La prima uscita vera e propria è in programma domenica 19, con la partecipazione di Gruppi storici e folcloristici provenienti da ogni parte d’Italia. Alla prima uscita seguirà la suggestiva edizione notturna di martedì 21, con apertura del gruppo e corteo storico di Lucignan. E poi ecco la gran chiusura in programma domenica 26 maggio: quel girno, alla tradizionale e suggestiva "battaglia dei fiori", seguirà la proclamazione del carro vincitore dell’edizione 2024 e la consegna del Grifo d’Oro.

Inevitabile un omaggio ed un ricordo della figura storica di Massimo Casini, protagonista di una straordinaria opera di rilancio dell’evento e di altre persone, recentemente scomparse, che hanno fatto la storia della manifestazione: "Nell’incedere festoso delle parate di carri e gruppi, sarà nostra premura dedicare un pensiero speciale a Massimo Casini, Presidente capace e generoso, infaticabile e illuminato organizzatore", ci dice il nuovo presidente Guido Perugini. "Grazie al suo straordinario impegno ed alle sue intuizioni, la Maggiolata ha registrato una crescita significativa, diventando nel tempo una manifestazione apprezzata e conosciuta - prosegue Perugini - ci lascia una preziosa eredità fatta di idee e prospettive che costituiscono un patrimonio da tutelare e promuovere. Nell’amarezza del distacco, ci consola la sua lezione di vita e il suo esempio di impegno totale a favore della della comunità lucignanese".