Loro. Primo consiglio comunale e presentazione della nuova giunta

Arezzo, 24 giugno 2024 – Si è svolto sabato pomeriggio il primo consiglio comunale a Loro Ciuffenna che, dopo decenni di governo di centrosinistra, ha visto insediarsi un'amministrazione civica. Andrea Rossi, nel ruolo di sindaco, ha presentato la nuova giunta che sarà così composta: Cinzia Santini (vicesindaca con delega ai lavori pubblici, al patrimonio e consigliera dell'Unione dei Comuni), Daniela Ballantini (assessora con delega all'urbanistica), Michela Bazzini (assessora con delega al bilancio, tributi, finanza e società partecipate) e Alberto Checchi (assessore con delega alla cultura, al turismo, alla disabilità e agli spazi pubblici). Boris Capaccioli sarà il capogruppo della maggioranza, Tommaso Romualdi lo sarà per l'opposizione. Inoltre, al posto del dimissionario Moreno Botti, ex sindaco, è subentrato Matteo Tassi, nel ruolo di consigliere. Tanta emozione da parte del neo sindaco Andrea Rossi, che ha espresso gratitudine per la fiducia dimostrata dai cittadini di Loro Ciuffenna. Adesso inizia il lavoro vero e proprio, per mettere in atto le principali linee già esposte nel programma elettorale. "In questo momento ci stiamo raccordando con ciò che già era in ponte. Abbiamo una interlocuzione con la vecchia amministrazione - ha detto il nuovo sindaco - in modo da non perdere nulla di quello che era già in essere. Poi punteremo sulla riqualificazione dei borghi e sul turismo." Il vice sindaco Cinzia Santini, tra le altre cose, ha ribadito l'importanza dello sport. "La principale novità sulla quale si concentrerà questa giunta sarà il centro sportivo che intendiamo realizzare - ha detto - Un servizio davvero importante per la nostra comunità."