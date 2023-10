L’Openjobmetis all’esame Trento. Occhi su Cauley-Stein

Dopo il ko con Tortona, e il bell’esordio in FIBA Europe Cup, torna in campo contro la Dolomiti Energia Trentino alle 16:30 la Openjobmetis Varese.

La rivalità tra Varese e Trento segna ormai una classica del basket italiano a livello di Serie A.

Per quanto riguarda le assenze, Leonardo Okeke da parte di Varese sta recuperando da una lussazione posteriore dell’anca destra. Da parte di Trentino, Kamar Baldwin è indisponibile a causa di una frattura allo zigomo sinistro. Per una Varese che punta tutto sul gioco degli esterni, un bel problema per il grande ex Paolo Galbiati, oggi coach dei trentini, un anno fa artefice da assistente della grande stagione di Varese. Sotto osservazione la prestazione di Cauley-Stein, dato prossimo al taglio in settimana, anche se la società ha smentito le voci intorno al grande colpo del suo mercato estivo.

A.L.M.