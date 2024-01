Le officine della carta a cura di Ilaria Gradassi per giocare con le parole

Inverno di iniziative in libreria. Alla Casa sull’Albero ricco il programma delle attività che terranno compagnia ai bambini. Un calendario ricchissimo di appuntamenti per tutte le età e con tante belle novità. Tornano le letture per i piccolissimi, Tre storie ed una tazza di thè, le Officine della carta con Ilaria Gradassi ed anche gli appuntamenti del martedì che, questa volta, si tingono di magia. "Ai nostri cavalli di battaglia si aggiunge una meravigliosa novità, le letture in lingua inglese con Merryl, lettrice madrelingua ed esperta di libri per bambini e ragazzi" dicono le libraie. Si parte stamani alle 11 per bimbi di 18-36 mesi con Piccoli, molto piccoli, piccolissimi. Prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni volta un libro ed una scoperta diversa. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 € (bambino + genitore). Sempre il 13 gennaio alle 16,30 per bambini di 6-11 anni e alle 18 per 3-5 anni con genitori, c’è il primo appuntamento con Le officine della carta a cura di Ilaria Gradassi. Un atelier per leggere insieme e giocare con parole, immagini, ritagli, strappi. Solo su prenotazione. Sabato 20 gennaio alle 17 dai 3 anni torna Tre storie e una tazza di the. Racconti per riscaldare la pancia e lo spirito. Solo su prenotazione. Dal 16 gennaio alle 17,30 per bambini da 6 a 11 c’è Non chiamateci babbani! Incantesimi, animali fantastici e mondi incantati.