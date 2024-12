Le borracce ai bimbi da Nuove Acque

Consegnate agli alunni delle quinte elementari cinquanta borracce di Nuove Acque e spiegato anche come viene controllata la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti delle loro case. La referente tecnica Area Casentino di Nuove Acque Elisa Benucci, insieme al responsabile di Esercizio reti di Nuove Acque Gabriele Nibi, hanno spiegato ai bambini che l’acqua del rubinetto è buonissima e che loro stessi possono capire nel dettaglio cosa Nuove Acque fa ogni giorno per garantirne la qualità. Hanno inoltre mostrato a docenti e bambini il sito www.lamiacqua.it dove si possono trovare tantissime informazioni su come è composta l’acqua che beviamo, e quali controlli quotidiani vengono effettuati. I bambini hanno fatto tante domande, partecipando così a un breve momento di educazione ambientale sul tema dell’acqua.