"L’azienda attivi gli ammortizzatori sociali". Chiusura Pam, il monito dei sindacati

AREZZOIl conto alla rovescia verso la chiusura fissata dall’azienda per il supermercato di Pam di Tortaia è iniziato. Sabato 11 gennaio verrà emesso l’ultimo scontrino. "L’attenzione resta alta sul futuro dei lavoratori - spiega Luigi Marciano, responsabile territoriale di Arezzo per Uiltucs Toscana - a nostro avviso l’azienda dovrebbe attivare il prima possibile gli ammortizzatori sociali e non trovare altre tipologie di soluzioni. Per loro si è parlato di trasferimenti verso altri supermercati dello stesso gruppo, in particolare a Campo Marzio, San Giovanni Valdarno e Sansepolcro. Nella fase iniziale della trattativa avevo proposto all’azienda di erogare un indennizzo economico per i km di percorrenza che le lavoratrici e i lavoratori dovrebbero fare per raggiungere le nuove sedi. In questo caso l’azienda aveva manifestato un’apertura, per poi venire meno. Occorre maggiore chiarezza nei confronti del personale interessato dalla chiusura del punto vendita e dal conseguente trasferimento. Tutto questo senza dimenticare ovviamente oltre ai 21 dipendenti a tempo indeterminato anche i lavoratori a tempo determinato. Ribadisco la massima attenzione per questa vertenza che ci auguriamo possa produrre un accordo".