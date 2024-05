Lavori in via Tarlati: cantiere notturno e modifiche a sosta e circolazione

Arezzo, 30 maggio 2024 – Parte la manutenzione straordinaria su una porzione di via Tarlati. Si terrà di notte per evitare il più possibile i disagi vista l’importanza assunta dalla strada nella circolazione cittadina.

Le fasi più intense dei lavori comporteranno ovviamente rumore. Dalle 20 alle 7 è previsto il divieto di sosta con rimozione: da lunedì 3 a sabato 15 giugno dal civico 1 al civico 200 dell’arteria suddetta, da lunedì 10 a sabato 15 giugno in via Giuseppe Pietri dal civico 1 al civico 33.

Da lunedì 3 a sabato 8 giugno scatta il senso unico alternato di circolazione nel tratto che va dall’intersezione con via Emanuela Loi all’intersezione con via Gregorio X dalle 20,30 alle 6,30.

Il transito dei veicoli verrà invece chiuso sempre dalle 20,30 alle 6,30 secondo il seguente calendario: da martedì 4 a giovedì 6 giugno dall’intersezione con via Buonconte da Montefeltro a quella con via Pierluigi da Palestrina, da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno dall’intersezione con via Emanuela Loi a quella con via Buonconte da Montefeltro, da lunedì 10 a venerdì 14 giugno dall’intersezione con viale Santa Margherita a quella con via Emanuela Loi.

La fruibilità della strada sarà sempre ripristinata durante il giorno e i festivi ma all’interno del parcheggio scambiatore 7 stalli della fila più vicina a via Tarlati saranno adibiti ad area di cantiere e di conseguenza interdetti alla sosta 24 ore su 24.

Per effetto di queste disposizioni, l’accesso da via Tarlati a via Certomondo sarà vietato da martedì 4 a giovedì 6 giugno e pertanto sono previsti il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati della strada e il doppio senso di circolazione con ingresso/uscita per i soli residenti da via Buonconte da Montefeltro. Vietato anche l’accesso a via Porta San Biagio da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno con divieto di sosta con rimozione in ambo i lati e doppio senso di circolazione con ingresso/uscita per i soli residenti da via Giuseppe Pietri.

L’entrata e l’uscita da via Pierluigi da Palestrina saranno interdette da lunedì 3 a sabato 8 giugno mentre l’utilizzo della viabilità di collegamento con via Giuseppe Pietri da lunedì 10 a venerdì 14 giugno. Durante i lavori non si potrà accedere alle proprietà laterali. Ogni fase delle opere sarà accompagnata da apposita segnaletica esplicativa.