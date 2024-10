Lavori in piazza Canevaro. Il cantiere va avanti fino a febbraio: il piano

"Ci immaginiamo una conclusione dei lavori per febbraio 2025". È questa la deadline fissata da Sergio Chienni per l’ultimazione delle opere di recupero di piazza Canevaro, l’ampio parcheggio che costeggia le mura storiche del paese. Il sindaco di Terranuova ha fatto il punto della situazione in una trasmissione di un’emittente locale elencando gli interventi principali che verranno portati a termine nei prossimi mesi. "Verrà fuori - ha aggiunto - un importante intervento di riqualificazione della piazza, che è uno dei tratti storici più significativi del nostro tessuto urbano. I lavori purtroppo sono stati fermi alcuni mesi perché la Soprintendenza ha richiesto, a fronte di alcune scoperte, di fare degli scavi archeologici. Dopodiché, ciò che è stato trovato non è stato ritenuto di particolare importanza, e quindi i lavori possono proseguire come sono in atto adesso. Vogliamo restituire alla città un’area di interesse storico, estetico e urbanistico, che ospiterà dei parcheggi a servizio dei residenti e delle attività di commercio che insistono nel nostro centro storico". Non solo: lungo la cinta muraria di piazza Canevaro sorgerà un polo museale a cielo aperto che racconterà la storia di Castel Santa Maria. Si parla di un investimento complessivo di 1 milione di euro e che può contare anche su uno stanziamento di 200mila euro grazie alle risorse provenienti dal bando regionale "Città Murate". Il primo lotto riguarderà il completamento della torre angolare di San Luca. Dopo i lavori di ristrutturazione esterna completati nel 2018, si andrà ad intervenire sulla struttura interna del torrino, rendendolo visitabile a tutti i piani. Il secondo lotto interesserà invece il restyling della cinta muraria.

Di particolare interesse è invece il terzo lotto, che segna la nascita del primo museo diffuso cittadino, fortemente improntato all’interattività. Il quarto è relativo alla riqualificazione della piazza, con nuovi arredi urbani e piantumazioni. Chienni ha infine accennato agli interventi in corso lungo il Ciuffenna. "I lavori di riduzione del rischio idraulico sono ripresi dopo una breve pausa estiva - ha spiegato - che è servita per alcuni approfondimenti. Verranno portate quindi a compimento le opere che chiuderanno un cerchio, perché l’abitato di Terranuova Bracciolini sarà al riparo dalla cosiddetta piena duecentennale, ossia dalla peggior piena del Ciuffenna che potrebbe capitare. Il nostro territorio si potrà dunque vantare di aver raggiunto questo obiettivo e di aver messo in sicurezza i propri cittadini".