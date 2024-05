Lancia d’oro in tribuna A: il progetto. Vertice tra rettori e Consiglio . Ma resta l’ipotesi della (ex) colonna

di Sonia Fardelli

AREZZO

Nuova riunione per la consegna della lancia d’oro. Oggi ci sarà l’incontro tra il Consiglio della Giostra presieduto da Paolo Nocentini, i rettori dei quartieri ed il consigliere delegato alla Giostra Paolo Bertini. Dopo la richiesta fatta dai quartieri al sindaco Ghinelli di riportare la cerimonia nella tribuna A il Consiglio della Giostra ha redatto un progetto che potrebbe mettere tutti d’accordo. Da un lato andrebbe ad accontentare i desideri del mondo giostresco, favorevole al ritorno in tribuna A del trofeo e della cerimonia di premiazione, e al tempo stesso andrebbe a garantire i requisiti di sicurezza oggi richiesti per qualsiasi evento pubblico, come nel caso di una rievocazione storica e manifestazione sportiva. L’idea è quella di creare un palchetto sotto la tribuna A, ma staccato di un paio di metri dalle poltroncine che ospitano le autorità ed il pubblico. Una struttura di facile e veloce allestimento, che consentirebbe di riportare finalmente la consegna della lancia d’oro nella zona della tribuna A, ma senza alcun rischio per le persone sedute sugli spalti. Se il progetto del Consiglio di Giostra, presentato appunto oggi, piacerà ai rettori e soprattutto se sarà ritenuto valido anche dal punto di vista della sicurezza sarà portato dal sindaco Alessandro Ghinelli alla riunione con il prefetto Maddalena De Luca, che avrà comunque l’ultima parola visto che non si tratta solo di tradizione, ma di ordine pubblico.

L’alternativa potrebbe essere quella di lasciare la cerimonia della consegna della lancia d’oro nel palchetto vicino a quello dell’Araldo, come è stato lo scorso anno. E in questo caso potrebbe giocare un ruolo importante la rimozione della colonna infame.

Le autorità di massima sicurezza potrebbero interpretare questo fatto come un pericolo che viene tolto, visto le precarie condizioni del monumento, e quindi spingere per lasciare la cerimonia di fronte alla tribuna B. D’altro canto sottolineano dal mondo della Giostra il palchetto era ancorato alla Colonna Infame e adesso che non c’è più bisognerebbe trovare un’altra soluzione per il suo allestimento. Tutte ipotesi che saranno analizzate al tavolo sulla sicurezza che ogni anno si tiene a poca distanza dalla Giostra tra il sindaco Alessandro Ghinelli, il prefetto ed il questore. Anche per le giostre 2024 sarà così.

Ma il progetto che oggi presenterà il Consiglio di Giostra potrebbe essere uno spiraglio per riportare la cerimonia della consegna della lancia d’oro nella zona della tribuna A. Come è sempre stata per tradizione. E dove tutto il mondo della Giostra vorrebbe che tornasse.