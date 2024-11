Laboratori di scrittura per over 5O

"Mettersi o rimettersi in gioco, cercando qualcosa di nuovo oltre al proprio lavoro, un’opportunità, un desiderio di rilettura di sé, attraverso la scrittura e il racconto, finora inappagato". È questo l’invito rivolto agli under 50 dal Comune di Lucignano con il laboratorio di scrittura creativa "A Veglia", dedicato all’autobiografia individuale, un breve percorso a partecipazione gratuita, condotto da Francesca Sarteanesi, pensato per approfondire il rapporto con il sé e il valore delle relazioni. Dopo la positiva esperienza aperta agli over 50 che si è appena conclusa, il laboratorio riparte per una nuova fascia di età. Si svolgerà da oggi a giovedì, con orario 18:30 - 22:30, all’interno del museo di Lucignano proprio nella sala che custodisce il prezioso Albero d’oro. Visto l’orario, lo spuntino per i partecipanti sarà offerto da Officine della Cultura e Cooperativa Arcobaleno, curatori del progetto. Nella giornata conclusiva è prevista una restituzione al pubblico in forma ludica del progetto guidata dall’estro di Francesca Sarteanesi e aperta alla cittadinanza con ingresso gratuito (info e iscrizioni: Officine della Cultura, tel. 338 8431111).