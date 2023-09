La nana regina della tavola a Montagnano: Giornata di musica, sapori e folclore

Gastronomia, musica, folclore e sport nell’ultima domenica della Sagra della Nana di Montagnano. La tradizionale festa di fine estate, giunta alla cinquantunesima edizione, torna ancora oggi e sarà caratterizzata da una nuova giornata in cui la valorizzazione dei sapori locali diventerà il pretesto per proporre un calendario ricco di iniziative per tutte le età. I promotori dell’evento sono i volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani Montagnano che, dal lontano 1972, rinnovano l’impegno nell’organizzazione della Sagra della Nana per proporre coinvolgenti esperienze nelle atmosfere e nelle tradizioni della cultura contadina della Valdichiana. In quest’ottica, una particolare attenzione è rivolta al programma di eventi collaterali che trova il proprio cuore soprattutto nell’intrattenimento musicale con cantanti, band e dj provenienti da tutta la penisola. Spazio anche alle orchestre da tutta Italia. Questa sera a chiudere la manifestazione saranno i ritmi di Claudia Vi.

La cinquantunesima edizione della festa farà anche affidamento sul coinvolgimento di numerose realtà sportive, sociali e associative del territorio che sono state coinvolte nelle varie iniziative collaterali tra cui la trentanovesima corsa podistica Montagnanata in programma oggi domenica 24 settembre. La manifestazione, organizzata in sinergia con la Podistica Avis Foiano, metterà in strada decine di corridori su un percorso di otto chilometri tra le strade del paese con partenza alle 17 e sarà anticipata alle 16 dalle gare per le categorie giovanili per i nati tra il 2005 e il 2019 con prove sviluppate su diverse distanze. Il filo conduttore di ogni serata, ovviamente, resterà la cucina a base di nana che in passato era uno degli alimenti più tipici del territorio con ricette che vengono gelosamente tramandate di generazione in generazione.

Gli stand verranno aperti dalle 19 e permetteranno di assaggiare varie specialità tra cui spiccano le tagliatelle al sugo di nana e la nana in porchetta che, da sempre, sono tra i piatti più amati e più ricercati dai commensali, ma sarà possibile anche prenotare i piatti del menù, ritirarli e consumarli a domicilio con il rinnovato format della "Sagra della Nana da asporto".