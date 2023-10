"La musica dell’introspezione" a Cortona, la Banda Anbima a Poppi

Domenica di concerti. Oggi alle 16 la chiesa di San Domenico a Cortona ospiterà il recital pianistico "La musica dell’introspezione", l’esibizione del maestro Marvin Allen Wolfthal su brani di Mozart, Brahms, Schoenberg e Schubert. Due sono temi i presenti: per primo, la tradizione del pianoforte che il pianista Alfred Brendel nomina "cantabile", ossia delle epoche del classicismo e del romanticismo, dove lo strumento è chiamato a trascendere i propri limiti fisici, raggiungendo a volte la qualità di espressione della voce umana. Il secondo tema è quello della musica che nasce dal dialogo interiore, e che appartiene ad uno spazio ideale raccolto e intimo, dove gli uditori sono poche persone sedute intorno al pianoforte. "Ascoltando il breve pezzo di Schoenberg in questo contesto - spiega il maestro Wolfthal - si scoprirà che la sua musica, a differenza di come viene di solito rappresentata, è profondamente radicata in queste tradizioni". L’ingresso al recital pianistico è libero, l’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cortona.

Sempre oggi concerto della Banda Giovanile Anbima Arezzo, alla Badia San Fedele di Poppi alle 17.30, ingresso gratuito. Anbima è un fiore all’occhiello del nostro territorio. Diretta dal Maestro Orio Odori, presenta un programma da Verdi ai Carmina Burana di Orff. In collaborazione con Associazione Corale Symphonia di Pratovecchio Stia ed il Maestro Gaia Matteini. Un evento importante che dimostra i risultati del progetto dedicato alla Banda Giovanile nelle varie aree della provincia ed un’occasione per presentare i brillanti risultati delle scuole di musica affiliate alle filarmoniche del territorio, a dimostrazione della forte presenza giovanile all’interno delle realtà bandistiche, importanti fucine di cultura musicale e aggregazione culturale. La collaborazione con il Coro Symphonia sancisce il grande lavoro di Anbima nel creare dialogo e sinergia tra i gruppi associati e valorizzare ulteriormente gli stessi.