La giovane violinista. Letizia Gullino oggi in concerto

Appuntamento con i concerti e le attività della Scuola di Musica Le 7 Note. Oggi si inaugurano i check days, momenti di incontro con affermati docenti che permettono un controllo delle proprie abilità tecniche e del repertorio che si sta preparando, in modo più mirato rispetto alla classica masterclass. Il primo in calendario, proprio oggi con il "cello check day" con Luca Provenzani, direttore de Le 7 Note, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e collaboratore in veste di primo violoncello di importanti orchestre italiane. Gli studenti interessati a partecipare possono richiedere informazioni al 3488293681 o scrivendo a [email protected]. Sempre oggi, alle 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo nel palazzo di Fraternita in piazza Grande, prosegue la stagione concertistica de Le 7 Note con il recital della giovane e talentuosa violinista Letizia Gullino, vincitrice del concorso internazionale Premio Crescendo, con musiche di J.S. Bach (ingresso al prezzo simbolico di 1 euro).