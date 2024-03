Katia Ricciarelli sale in cattedra

La celebre soprano Katia Ricciarelli, protagonista di lezioni-concerto aperte alla cittadinanza. Katia Ricciarelli sarà ospite ad Arezzo all’interno del nuovo programma di specializzazione operistica e avvicinamento alla lirica Le stanze dell’opera con una masterclass mirata a determinare, per ciascun allievo, il repertorio più adeguato alla specificità vocale. Soprano celeberrimo per l’internazionale carriera lirica e per gli exploits in tutti i campi, non c’è settore in cui non si sia cimentata: canto, regia, direzione artistica, direzione di una accademia fondata da lei stessa, musical, fiction tv, persino un reality show. È stata un’autentica rivelazione nel cinema: con la sua prima apparizione, ne "La seconda notte di nozze" di Pupi Avati, si è aggiudicata il Nastro d’argento. La fama mondiale Katia Ricciarelli l’ha comunque conquistata con la voce, nel melodramma. Richiesta dai maggiori teatri del mondo – dal Lyric Opera di Chicago al Teatro alla Scala, dal Royal Opera House di Londra al Metropolitan Opera – spazia tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti e molti altri, e per i venticinque anni di carriera viene insignita del titolo onorifico di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Dal 25 al 28 marzo La Ricciarelli sarà ospite d’eccezione de Le Stanze dell’Opera e delle sue masterclass ad Arezzo.